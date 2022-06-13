Каждые выходные в Кишиневе проходят культурно-художественные мероприятия, инициированные примарией

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Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан. По его словам, культурные мероприятия пройдут в столице и в следующие выходные.

– В субботу на пешеходной улице и аллее Григоре Виеру пройдут мастер-классы для детей. В этот же день в 10.00 вместе с молодёжью мы отправимся на велосипедах и самокатах от примарии Кишинёва, чтобы осмотреть город по маршрутам, выбранным молодыми людьми. Мы ждем и вас на “Velo Road Chisinau”, – сказал Чебан.

Эти мероприятия, по словам градоначальника, объединяют талантливых детей, их учителей и артистов, которые общаются напрямую с жителями.

– Я рад, что благодаря таким событиям мы становимся ближе к нашей культуре и традициям. Летом у нас запланировано множество мероприятий, благодаря которым город оживает, развивается, а люди могут насладиться красотой. Я хочу, чтобы Кишинёв вернул себе звание культурной столицы. Маленькими, но уверенными шагами мы этого добьёмся, – подчеркнул генпримар.

Также по выходным в столице проходят различные тематические ярмарки местных производителей.

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