Кататься на велосипедах и выгуливать домашних животных запрещено: что вошло в список ограничений для посетителей Ботанического сада

Администрация Ботанического сада в Кишинёве установила ряд ограничений для посетителей. Главным из них является запрет на катание на велосипедах на территории парка лицам старше 10 лет.
Кроме того, посетителям Ботанического сада запрещено:
- охотиться и рыбачить в озёрах, а также отлавливать животных;
- уничтожать и/или повреждать деревья, саженцы, побеги;
- охотиться на птиц и диких животных;
- уничтожать муравейники и разорять гнёзда;
- собирать лекарственные растения, цветы, фрукты, ягоды, грибы, семена, листья;
- ездить на транспортных средствах на участках, не предусмотренных для этого;
- мыть транспортные средства в парке;
- находиться посторонним лицам в запрещённых зонах;
- гулять на территории парка с домашними животными (собаки, кошки и т.д.), независимо от их размера и возраста.
По мнению администрации Ботанического сада, эти ограничения будут обеспечивать общественный порядок и чистоту на территории, передаёт moldpres.md.
Стоит отметить, что Ботанический сад был основан в 1950 году. Он занимает территорию в 104 га, на которой растут 185 000 экземпляров растений, представляющих уникальную коллекцию местной флоры.
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