Кататься на велосипедах и выгуливать домашних животных запрещено: что вошло в список ограничений для посетителей Ботанического сада

Кататься на велосипедах и выгуливать домашних животных запрещено: что вошло в список ограничений для посетителей Ботанического сада

Администрация Ботанического сада в Кишинёве установила ряд ограничений для посетителей. Главным из них является запрет на катание на велосипедах на территории парка лицам старше 10 лет.

Кроме того, посетителям Ботанического сада запрещено:

  • охотиться и рыбачить в озёрах, а также отлавливать животных;
  • уничтожать и/или повреждать деревья, саженцы, побеги;
  • охотиться на птиц и диких животных;
  • уничтожать муравейники и разорять гнёзда;
  • собирать лекарственные растения, цветы, фрукты, ягоды, грибы, семена, листья;
  • ездить на транспортных средствах на участках, не предусмотренных для этого;
  • мыть транспортные средства в парке;
  • находиться посторонним лицам в запрещённых зонах;
  • гулять на территории парка с домашними животными (собаки, кошки и т.д.), независимо от их размера и возраста. 

По мнению администрации Ботанического сада, эти ограничения будут обеспечивать общественный порядок и чистоту на территории, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что Ботанический сад был основан в 1950 году. Он занимает территорию в 104 га, на которой растут 185 000 экземпляров растений, представляющих уникальную коллекцию местной флоры.

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