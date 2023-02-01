Катание на санках закончилось в больнице: юноша получил травму позвоночника

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В неврологическое отделение Центральной районной больницы г. Григориополь поступил 19-летний житель села Спея. Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и шейного одела позвоночника.

В ходе разбирательства выяснилось: накануне вечером компания молодых людей распивала спиртные напитки. Через какое-то время решили продолжить отдых: покататься на санках со склона. В том, что произошло дальше, милиционерам предстоит разобраться. Пострадавший, когда попал в больницу, врачам рассказал, что санки были тросом прицеплены к автомобилю. А вот водитель “Ниссана” и его приятель этот факт отрицают.

После получения травмы молодой человек приехал домой, в больницу обращаться не стал, а на утро ему стало плохо. Тогда родственники вызвали скорую помощь.

Сейчас состояние молодого человека стабильное. Правоохранители проводят разбирательство. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

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