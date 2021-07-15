Катался пьяным на угнанном авто: нарушителя поймали

Катался пьяным на угнанном авто: нарушителя поймали

Микроавтобус марки Mercedes правоохранители остановили на стационарном посту. За рулём находился молодой человек с явными признаками опьянения.

Документы на право управления он представить не смог. Потом признался, что взял авто на работе.

Водителя доставили на медицинское освидетельствование. Факт алкогольного опьянения подтвердился, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что 28-летний житель села Малаешты работает в Тирасполе на фирме по производству мебели. Без ведома руководства ночью он взял служебный транспорт и поехал кататься. Водительского удостоверения сельчанин никогда не получал.

За управление автомобилем без прав и в пьяном виде правонарушителя привлекли к административной ответственности. Проводится разбирательство.

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