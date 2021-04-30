Кассир столичного банка подменила банкноты почти на 100 000 $. Ей дали 9 лет тюрьмы

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Кассир столичного банковского филиала была признана виновной в хищении имущества и приговорена к 9 годам лишения свободы с 3-летним лишением права осуществлять деятельность по управлению и хранению имущества.

Согласно доказательствам, собранным прокуратурой, с мая по сентябрь 2019 года женщина незаконно присвоила денежные средства из кассы. Недостачу обнаружили во время инвентаризации денег. В частности, в одном из запечатанных денежных пакетов вместо 100 000 долларов было только 5 455. 955 банкнот номиналом 100 долларов были заменены банкнотами номиналом в 1 доллар. Таким образом, контролирующие органы выявили недостачу в 94 540 долларов или более 1,6 млн леев.

44-летняя обвиняемая не признала своей вины. Помимо тюремного срока ей предстоит выплатить финансовому учреждению, в котором она работала, материальный ущерб в размере около 35 тысяч долларов США.

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