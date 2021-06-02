Касса социального страхования продолжает процесс сканирования трудовых книжек

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Лица, проработавшие до 1 января 1999 года, должны представить свои трудовые книжки в территориальные центры социального страхования для сканирования указанного периода и внесения данных в личные счета социального страхования.

Национальная касса социального страхования (НКСС) объявила, что продолжается процесс сканирования регистраций о трудовой деятельности, выполненной до 01.01.1999, из трудовых книжек, представленных физическими лицами. Таким образом, все лица, которые в настоящее время не получают пенсии и не представили до текущего этапа рабочие книжки для сканирования, имеют возможность обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства с удостоверением личности и трудовыми книжками. Документы сканируются и возвращаются держателю в тот же день, при этом ставится штамп со словами «Отсканировано в соответствии с Постановлением правительства №426/2018».

Исходя из положений Постановления правительства №426 от 15.05.2018, в период с 15 мая по 15 декабря 2018 года НКСС проверила информацию из трудовых книжек, предоставленных работодателями для своих сотрудников и лиц, не получающих пенсии, передаёт moldpres.md.

Информация о проделанной до 01.01.1999 трудовой деятельности, считываемая согласно записям в отсканированных трудовых книжках, регистрируется на счетах личного социального страхования и в настоящее время используется для установления пособий по безработице и временной нетрудоспособности, а также в будущем для начисления пенсии.

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