Карточный просчёт 

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О том, почему в кармане должны быть наличные

Спектр банковских услуг ширится. Не имея живых денег, мы можем выполнять массу финансовых операций. Молодое поколение уже не покупает объёмные портмоне, не забивает карманы мелочью. Но люди постарше, знающие цену каждой копейке, очень осторожно относятся к этим нововведениям. Отчасти они правы.

А осадочек-то остался

На кассе в магазинах покупатели рассчитываются как им удобно – кто наличными, кто банковскими картами. И всё вроде было нормально. Однако вечером 17 июня люди не могли оплатить покупки в магазине, так как POS-терминалы не принимали карты нескольких банков. Очевидцы сообщали, что из-за этого в крупных торговых сетях возникали очереди. С перебоями работали некоторые банкоматы, мобильные приложения, веб-страницы. Технические неполадки были вскоре устранены, но у тех, кому пришлось отказаться от покупок из-за отсутствия наличных, остался осадок.

Подобный случай был описан местными СМИ в июле 2015 года. В процессинговом центре MoldMediaCard произошёл сбой, который лишил функциональности банковские карты нескольких молдавских банков. Восстановительными работами занимались лучшие умы Молдовы, США и Франции, дистанционно ими руководили на самом верху – в американской компании Hewlett Packard.

В системе оборудования центра MoldMediaCard используется четыре Controller-а (системы контроля). При отключении одного из них (и даже трёх сразу) система бесперебойно продолжает работу. Но одновременно «упали» все четыре Controller-а, которые обеспечивают информационную связь между сервером и данными о карточных транзакциях. На помощь пришлось призвать специалистов третьего уровня защиты (Level-III).

– Мы получаем зарплату на карту, но я предпочитаю снимать все деньги в банкомате. Мне удобнее пользоваться наличными – я так привыкла и так проще планировать расходы: берёшь с собой столько денег, сколько намерен израсходовать. Кроме того, я хожу на продуктовые и вещевые рынки, там нет POS-терминалов, – уточняет свою позицию врач-кардиолог Диана Янина. – Многие представители советского поколения предпочитают тратить деньги по старинке, как мы привыкли. Я не могу доверять продавцам магазинов, которые берут мою карту – не уверена, что они снимают столько, сколько надо. А если какой-то технический сбой произойдёт во время процедуры расчёта и часть моих денег будет утеряна? Даже если такие случаи исключительны, мне не хочется стать таким исключением.

Деньги не могут потеряться, так как каждая операция регистрируется в системе независимо от того, успешная она или нет, даже если это просто попытка про­вести операцию.

Деньги не теряются

О том, что при выполнении процедуры расчёта банковской картой можно потерять деньги, беспокоятся многие граждане. Большинство банков работают как закрытые учреждения, в кол-центры за помощью дозвониться сложно. А сколько было случаев, когда при обналичивании денег банкоматы просто зажёвывали карты, после чего некоторые приходилось менять. Так что волнение их пользователей весьма понятно, и вопрос о сохранности средств всегда остаётся открытым.

– Деньги не могут потеряться, так как каждая операция регистрируется в системе независимо от того, успешная она или нет, даже если это просто попытка провести операцию, – поясняет заместитель директора Департамента банковских карт Татьяна Курдогло. – Если терминал не работает, он не запустит операцию. При условии, когда разрыв связи происходит в процессе оплаты банковской картой, операция отменяется поэтапно, начиная с точки разрыва в обратном порядке. За исправностью POS-терминалов несут ответственность экономические агенты. Техническую поддержку им оказывает обслуживающий банк.

Но карты могут не сработать и по другим причинам. Как уточнила Татьяна Курдогло, для того чтобы их не повредить, лучше хранить в кошельке, в отдельных кармашках, чтобы они не соприкасались с монетами. Следует избегать сгибания карт или механического повреждения чипа. Кроме того, у каждой карты есть дата истечения срока действия, которая указана между цифровым кодом и фамилией владельца. Обратиться за её обменом лучше заблаговременно.

При помощи банковской карты и при наличии необходимых программ и приложений пользователь может круглосуточно выполнять ряд операций – к примеру, осуществлять денежные переводы, получать переводы, совершать покупки в интернет-магазинах и т. д. Но практика показывает, что в некоторое время суток многие приложения, как говорится, глючат. Тем не менее, по словам финансистов, самыми популярными приложениями являются электронные кошельки и мобильные банки.

Что касается обналичивания денег, то это можно сделать в любом банке или банкомате мира. Но если снимать деньги в Молдове без комиссии, нужен определённый банкомат, а их почему-то становится всё меньше, к тому же в небольших сёлах их отродясь не было. Что делать сельским пенсионерам с карточкой? Даже в магазин не сходишь.

Подстраховки ради

Как-то мне нужно было срочно купить лекарство, но POS-терминал в аптеке отказался реагировать. Фармацевт позвонила в банк, и там посоветовали проверить подключение к интернету. Его не оказалось, поэтому оплата не прошла. Хорошо что в кошельке было достаточно наличных.

– Я начал получать зарплату на банковскую карту ещё в 1998 году, и ни разу никаких сбоев при совершении денежных операций у меня не было, – говорит специалист по информационной безопасности Максим Масютин. – Но я считаю, что для подстраховки лучше пользоваться услугами двух или более банков, особенно если едешь за границу. Что касается отсутствия интернета у экономических агентов, пользующихся POS-терминалами, то это исключительно их вина. Как правило, банки создают резервные каналы, а некоторые торговые точки экономят на услугах интернет-провайдеров. Но даже у ведущих поставщиков таких услуг может случиться непредвиденный сбой. Так что уважающий себя и клиентов экономический агент должен иметь как минимум два источника подключения к интернету.

Многие из нас иногда задаются вопросом: может ли сам интернет, как мировая информационная паутина, дать сбой? По мнению Максима Масютина, интернет, как военная сеть, едва ли перестанет существовать, поскольку у него есть резервные копии. Теоретически, конечно, можно рассматривать глобальные катастрофы, вспышки на солнце и прочие катаклизмы, но на практике подобное едва ли возможно. Чисто теоретически можно представить, что Молдову или её финансовые структуры могут за что-то наказать и в качестве санкций лишить возможности осуществлять операции через международные платёжные системы, которые используют молдавские банки. Своих у нас пока нет.

Так что, кроме технических рисков, у нас есть ещё политические и экономические. Но пока не стоит паниковать. Молдова настолько маленькая страна, что едва ли сможет провиниться так сильно, чтобы нас начали наказывать подобными методами. Хотя… кто знает. При этом хочется выступить в защиту банковских карт, как бы мы ни сопротивлялись. Будущее за ними, поскольку они способствуют ускорению процесса оцифровки отечественной экономики и развитию электронной торговли. И поскольку в таком случае перемещение денег легко отследить, возможно, это один из путей ликвидации коррупции.

Мнение Ионицэ

Карман не тянет

Сбои при расчёте банковскими картами – явление очень редкое. Это чисто технический вопрос. Такие случаи не фиксируются, поскольку это исключения. Какой-то технический сбой может случиться не только в Молдове, но и в любой другой стране. Опасаться этого не стоит. В реальности использовать карты гораздо удобнее, чем наличные деньги. Более половины всех доходов, которые получают граждане Молдовы, поступают через карты. По моим расчётам, в этом году общие доходы составят около 155 млрд леев. Это зарплаты, пенсии, аренда имущества, переводы из-за рубежа и т. д. Около 25% населения пользуются именно банковскими картами, и их популярность растёт. Их выгодно брать с собой в путешествия и заграничные командировки плюс не надо покупать валюту. Увеличивается и количество онлайн-покупок – в этом году общая сумма перешагнёт за 10 млрд леев.

На Западе, например, практически нет таких мест, где нельзя было бы рассчитаться банковской картой. POS-терминалы есть даже у индивидуальных торговцев. В РМ все магазины тоже обязаны иметь POS-терминалы. Государство в этом направлении много работало, но всё равно ещё есть торговые точки, где надо рассчитываться живыми деньгами – в частности это овощные магазины и рынки. Так что немного наличных в кармане не помешает.

Вячеслав Ионицэ,

доктор экономических наук, доцент, эксперт IDIS «Viitorul»

Наталья Устюгова