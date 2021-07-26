Карта полётов из Кишинёва расширяется

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С начала лета компания Air Moldova выполнила 707 рейсов и перевезла 81890 человек. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы. Примечательно, что в аналогичный период прошлого года было выполнено 279 рейсов, в ходе которых были перевезены 23 629 пассажиров.

В настоящее время Air Moldova выполняет рейсы по 20 международным направлениям, самым популярным из которых является Анталия, куда было перевезено 26 848 пассажиров. На втором месте – город Москва, куда было доставлено 14 972 пассажира.

В настоящее время карта полётов Air Moldova включает следующие города: Дублин, Франкфурт, Стамбул, Краснодар, Санкт-Петербург, Лиссабон, Лондон, Милан, Москва, Ницца, Париж, Салоники, Рим, Верона, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх, Анталия.

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