Карманники работают и в праздники: полиция просит граждан быть бдительными

Карманники работают и в праздники: полиция просит граждан быть бдительными

Во время зимних праздников город переполнен людьми, в особенности в транспорте, на рынках и в магазинах. Предпраздничная суета – идеальное время для карманников и грабителей.

Чтобы праздники прошли спокойно и без неприятных “сюрпризов”, столичная полиция выступает со следующими рекомендациями:

  • не храните в легкодоступном месте ценные вещи или наличные;
  • никогда не оставляйте документы, деньги или другие важные вещи в машине;
  • попросите соседей или близких людей присмотреть за вашим жилищем на период отъезда;
  • перепроверьте и закройте все двери и окна, балконную дверь, окно вентиляции перед отъездом;
  • не злоупотребляйте в период праздников алкоголем: это чревато возникновением конфликтов.

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