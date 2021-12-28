Карманники работают и в праздники: полиция просит граждан быть бдительными

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Во время зимних праздников город переполнен людьми, в особенности в транспорте, на рынках и в магазинах. Предпраздничная суета – идеальное время для карманников и грабителей.

Чтобы праздники прошли спокойно и без неприятных “сюрпризов”, столичная полиция выступает со следующими рекомендациями:

не храните в легкодоступном месте ценные вещи или наличные;

никогда не оставляйте документы, деньги или другие важные вещи в машине;

попросите соседей или близких людей присмотреть за вашим жилищем на период отъезда;

перепроверьте и закройте все двери и окна, балконную дверь, окно вентиляции перед отъездом;

не злоупотребляйте в период праздников алкоголем: это чревато возникновением конфликтов.

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