Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенёсших COVID-19

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У относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто.

– У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность, — сказал он.

Врач отметил, что отсроченным эффектом перенесённого COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самого вируса, так и за счёт нарушения иммунных механизмов, пишет стопкоронавирус.рф.

По словам кардиолога, риски отсроченного развития сердечной недостаточности и нарушений ритма являются основанием для того, чтобы пациенты проходили углублённую диспансеризацию, в том числе по направлению сердечно-сосудистых заболеваний. В это исследование входит оценка самих маркеров воспаления и функционального состояния сердца, возможны выполнение эхокардиографии, оценки состояния сосудов и вероятности развития тромбозов, а также тромбоэмболических осложнений.

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