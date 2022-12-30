Кардиолог рассказал, когда проявляется синдром «праздничного сердца»

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Так называемый синдром праздничного сердца наиболее часто проявляется по понедельникам, а также после праздников и отпусков. Об этом в интервью «АиФ» рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Синдром «праздничного сердца» – остро возникшие нарушения ритма и проводимости сердца вследствие приёма больших доз алкоголя, напомнил специалист. Заболевание возникает в результате токсического действия алкоголя и его метаболитов, обезвоживания организма, чрезмерного потребления солёной пищи, кофеина, недостатка сна и физической активности.

– Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – через 12-36 часов после застолья, – отметил врач.

По словам врача, свыше 90% эпизодов фибрилляции предсердий, связанных с синдромом «праздничного сердца», купируются самопроизвольно, однако вероятность рецидива составляет 20-30% в течение года.

Факторами риска развития синдрома являются артериальная гипертония, ожирение и синдром обструктивного апноэ во сне. Основное клиническое проявление синдрома «праздничного сердца» – учащенное сердцебиение, иногда одышка, слабость и стенокардия.

Как подчеркнул эксперт, чем выше концентрация этанола в крови, тем больше вероятность развития нарушений проводимости сердца и риск внезапной остановки сердца. Для лечения и профилактики синдрома «праздничного сердца» необходим отказ от приёма алкоголя.

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