Кардиолог рассказал, как гипертоникам подготовиться к зиме

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Холодное время года негативно отражается на состоянии людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Особенно это актуально для гипертоников, которых как минимум половина от всех жителей планеты, сообщает aif.ru со ссылкой на слова кандидата медицинских наук, врача-терапевта, кардиолога Азизхона Аскарова.

– Артериальная гипертония – это хроническое сердечно-сосудистое заболевание, требующее обязательного лечения лекарствами, соблюдения здорового образа жизни и регулярного врачебного наблюдения, – отметил врач.

По его словам, здоровый образ жизни подразумевает 8-часовой ночной сон, правильное питание, отказ от спиртного, курения, регулярную умеренную физическую нагрузку и ограничение психоэмоционального стресса.

В зимний период времени людям с повышенным давлением нужно помнить, что холода, уменьшение количества солнца и перепады атмосферного давления дают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, головной мозг и почки и могут стать причиной гипертонического криза.

Аскаров советует прежде всего строго соблюдать прием лекарств и иметь рядом препараты «скорой помощи».

Необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок на открытом воздухе, лучше ограничиться плаванием в закрытом бассейне, ходьбой или заняться йогой.

Кроме того, следует усиленно и правильно питаться и не исключать из рациона белки и жиры. Стол гипертоникам можно разнообразить рыбой, мясом, молочными продуктами (в том числе до 20 – 40 г сливочного масла в день), грибами, продуктами с высоким содержанием витамина С.

Помимо этого, зимой особенно важен достаточный и правильный отдых – ночью надо полноценно спать не менее 8-9 часов, заключил специалист.

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