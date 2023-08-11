Кардиолог назвала пять признаков здорового сердца

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Врач-кардиолог геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова назвала признаки, свидетельствующие о здоровье сердечно-сосудистой системы.

Так, первый из признаков — это отсутствие храпа и хороший сон. Сильный храп ночью, по словам врача, может быть обусловлен синдромом обструктивного апноэ, который, в свою очередь, чреват более высоким риском повышенного артериального давления и нарушений сердечного ритма.

Недостаток сна или плохой сон могут быть признаками нездорового сердца и иногда приводят к серьезным сердечным заболеваниям, если вовремя не принять меры. По данным Американской кардиологической ассоциации, шансы на плохое сердечно-сосудистое здоровье увеличиваются на 25%, если вы спите менее шести часов в день. При синдроме обструктивного апноэ сна у вас на 200% выше риск развития проблем с сердцем по сравнению с теми, у кого отсутствует данная патология, — предупредила Ерусланова.

Второй признак, который назвала кардиолог, — быстрое восстановление сердечного ритма после нагрузок. Она отметила, что у большинства взрослых людей нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Самый простой способ узнать, как быстро бьется сердце, — пощупать пульс, пишет iz.ru.

Также одним из признаков, свидетельствующих о здоровье сердечно-сосудистой системы, является нормальное артериальное давление. Для здорового сердца характерно артериальное давление ниже 120/80 мм рт.

Также врач рассказала, что один из самых простых способов узнать здоровье сердца, — это определить уровень энергии в течение дня.

Если вы часто чувствуете усталость или утомляетесь при незначительных физических нагрузках, например, прогулка в сквере, поход по магазинам или подъем по лестнице на 1-2 этажа, то ваше сердце с трудом перекачивает достаточное количество крови, чтобы удовлетворить все потребности вашего тела. С другой стороны, если вы поднимаетесь на четыре лестничных пролета (примерно 60 ступенек) за одну минуту и менее, то вы и ваше сердце находитесь в хорошей физической форме, — объяснила кардиолог.

Еще один показатель здоровья сердечно-сосудистой системы — это уровень холестерина, который должен быть в пределах нормы. Высокий уровень определенного холестерина может быть обусловлен генетической предрасположенностью или являться результатом нездорового образа жизни. В частности, потребления слишком большого количества насыщенных жиров.

Для взрослых (18 лет и старше) уровень общего холестерина ниже 5,0 ммоль/л считается нормой. Здоровый уровень «плохого» холестерина должен быть ниже 3,5 ммоль/л, а уровень «хорошего» — выше 1,2 ммоль/л у мужчин и выше 1,0 ммоль/л у женщин. Нет никакого способа узнать ваш уровень холестерина, кроме как сдать анализ крови, — подытожила кардиолог.

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