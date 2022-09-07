Кардиолог назвала допустимую дозу вина в сутки

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Российский врач-кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, какая ежедневная доза вина считается допустимой для женщин и мужчин.

Она отметила, что женщинам можно выпить в сутки до одного бокала вина, а мужчинам – до двух бокалов. Красное вино, по её словам, наименее опасно среди различных алкогольных напитков.

Вместе с тем кардиолог представила статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой за последние три года потребление алкоголя в мире в среднем выросло на 50%. Кроме того, ежегодно от злоупотребления спиртными напитками умирает более 3 млн человек.

Она указала, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к возникновению аритмий и даже стать причиной внезапной сердечной смерти. Также, по словам врача, длительное употребление спиртных напитков увеличивает риск развития злокачественных опухолей, пишет gazeta.ru.

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