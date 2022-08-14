Кардиолог назвал три ключевых правила для сохранения здорового сердца

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Инфекции и излишний вес увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, напомнил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Он назвал три главных правила, соблюдая которые можно заметно отдалить наступление проблем с сердцем.

На здоровье сердца влияют многие факторы. Так, COVID-19, грипп могут напрямую поражать сердечную мышцу или провоцировать возникновение воспалительных процессов в сосудах, а, значит, увеличивать риск инсультов, инфарктов, миокардитов, нарушений сердечного ритма, атеросклероза, – назвал первый фактор риска академик.

Он пояснил, что, например, коронавирусная инфекция проникает через лёгкие, после этого возникает воспаление, развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек, а в результате образуются тромбы, которые могут перекрыть артерию – и всё это заканчивается инфарктом или инсультом, пишет rg.ru.

При этом аналогичные патологические процессы могут протекать и при инфицировании другими вирусами.

Любые другие инфекционные заболевания крайне негативно влияют на состояние сердца и сосудов. Особенно опасны инфекционные заболевания для пожилых – с возрастом начинают страдать кровеносные сосуды, после 65 лет на гипертонию жалуются около 80% людей, а тут дополнительная нагрузка. Ещё один фактор риска – лишний вес. Для мужчин опасно иметь талию объемом более 102 см, для женщин – более 88 см. Давление не должно превышать показателей 140 на 90 мм рт. ст., – уточнил кардиолог.

Для того чтобы сердце оставалось здоровым, Бойцов призывает соблюдать три простых правила:

1. Вакцинируйтесь. От гриппа, от COVID-19. Привитый человек может заразиться, но тяжесть заболевания будет существенно ниже, значит, будет ниже интенсивность инфекционного и воспалительного процессов, уменьшится риск тромбоза.

2. Измеряйте объём талии. Жир на животе для сердечно-сосудистой системы особенно опасен.

3. Ведите здоровый образ жизни. Не злоупотребляйте солью и алкоголем (полезных доз спиртного не существует), откажитесь от курения (в том числе от электронных сигарет), больше двигайтесь (работающие мышцы – проверенное средство против гипертонии).

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