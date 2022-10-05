Кардиолог назвал семь признаков, указывающих на серьезные проблемы с сердцем после COVID-19

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Перенесенная коронавирусная инфекция приводит к прогрессированию уже имеющихся заболеваний сердца и сосудов, а также провоцирует их возникновение. Причем этот риск сохраняется даже в том случае, если человек перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказал врач-кардиолог Гасан Махмудов.

– Чаще всего в период после перенесенного COVID-19, а иногда и в процессе болезни диагностируются: миокардит, аритмия, кардиомиопатия, стенокардия, артериальная гипертензия. Возможно возникновение инфаркта миокарда, образование внутрисердечного тромба или в сосудах ног, – рассказал врач, передает rg.ru.

Он также назвал начальные симптомы, которые могут возникать перед возможным осложнением:

внеочередные сокращения сердца;

тахикардия – учащенный пульс даже при отсутствии нагрузки;

повышенная утомляемость;

боли в области голеней и в подколенной ямке;

дискомфорт и тяжесть за грудиной;

потливость;

одышка при быстрой ходьбе.

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