Кардиолог назвал семь признаков, указывающих на серьезные проблемы с сердцем после COVID-19

Кардиолог назвал семь признаков, указывающих на серьезные проблемы с сердцем после COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция приводит к прогрессированию уже имеющихся заболеваний сердца и сосудов, а также провоцирует их возникновение. Причем этот риск сохраняется даже в том случае, если человек перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказал врач-кардиолог Гасан Махмудов.

– Чаще всего в период после перенесенного COVID-19, а иногда и в процессе болезни диагностируются: миокардит, аритмия, кардиомиопатия, стенокардия, артериальная гипертензия. Возможно возникновение инфаркта миокарда, образование внутрисердечного тромба или в сосудах ног, – рассказал врач, передает rg.ru.

Он также назвал начальные симптомы, которые могут возникать перед возможным осложнением:

  • внеочередные сокращения сердца;
  • тахикардия – учащенный пульс даже при отсутствии нагрузки;
  • повышенная утомляемость;
  • боли в области голеней и в подколенной ямке;
  • дискомфорт и тяжесть за грудиной;
  • потливость;
  • одышка при быстрой ходьбе.

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