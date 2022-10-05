Кардиолог назвал семь признаков, указывающих на серьезные проблемы с сердцем после COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция приводит к прогрессированию уже имеющихся заболеваний сердца и сосудов, а также провоцирует их возникновение. Причем этот риск сохраняется даже в том случае, если человек перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказал врач-кардиолог Гасан Махмудов.
– Чаще всего в период после перенесенного COVID-19, а иногда и в процессе болезни диагностируются: миокардит, аритмия, кардиомиопатия, стенокардия, артериальная гипертензия. Возможно возникновение инфаркта миокарда, образование внутрисердечного тромба или в сосудах ног, – рассказал врач, передает rg.ru.
Он также назвал начальные симптомы, которые могут возникать перед возможным осложнением:
- внеочередные сокращения сердца;
- тахикардия – учащенный пульс даже при отсутствии нагрузки;
- повышенная утомляемость;
- боли в области голеней и в подколенной ямке;
- дискомфорт и тяжесть за грудиной;
- потливость;
- одышка при быстрой ходьбе.
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