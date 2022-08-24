Кардиолог назвал признаки нарушенного кровообращения

Кардиолог назвал признаки нарушенного кровообращения

Боль в ногах при ходьбе и отеки могут указывать на нарушенное кровообращение, заявил американский кардиолог Кулдип Сингх в интервью изданию Eat This, Not That!

По словам специалиста, боль в ногах, усиливающаяся при ходьбе или физической нагрузке, может возникать из-за закупорки артерий. На проблемы с кровообращением могут указывать и боли в области груди или живота, отметил эксперт.

Кроме того, насторожить должны слабость в руках и затруднённая речь. Эти симптомы свидетельствуют о нарушенном кровоснабжении головного мозга, что грозит инсультом.

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