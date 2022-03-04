Кардиолог назвал правила восстановления после COVID-19

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Коронавирусная инфекция бьёт во многих случаях по сердечно-сосудистой системе. О том, как избежать осложнений, рассказал российский врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Главное – после перенесённой инфекции нужно поберечься, советует доктор. Во время болезни и сразу после неё важно ограничивать физические нагрузки. К ним относится работа лопатой по расчистке двора от снега – это чрезмерная нагрузка на сердце. Соответственно, не стоит напрягаться и на дачном участке. Вскопка огорода лопатой, сопряжённая также с поднятием тяжести, – это занятие не для тех, кто перенёс тяжело COVID-19.

Также доктор советует при любых физических нагрузках внимательно наблюдать за своим состоянием, пишет rg.ru. Если появляется одышка, нужно незамедлительно прекратить любую активность. Также опасный симптом – появление перебоев в сердечном ритме и давящие или сжимающие боли в области сердца. При появлении таких признаков сердечной недостаточности нужно обязательно показаться врачу.

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