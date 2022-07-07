Кардиолог дала советы путешественникам с заболеваниями сердца

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Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при длительных перелётах обязательно нужно вставать и ходить по салону, а также пить достаточно жидкости, принимать предписанные лекарства и избегать употребления алкоголя. Об этом РИА «Новости» в День кардиолога рассказала заместитель главного внештатного специалиста кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ Коммунарка Анастасия Лебедева.

– Если у вас сердечно-сосудистое заболевание и вы собрались путешествовать, то необходимо соблюдать следующие правила. Заранее позаботьтесь о постоянно принимаемых препаратах, возьмите их с собой с запасом на 2-3 дня больше, чем будет длиться ваша поездка. При длительных перелётах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя, – рассказала специалист.

По словам медика, в случае, если человек недавно перенес операцию на сердце или сосудах, перед поездкой ему необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, при планировании экскурсий следует поинтересоваться уровнем физической нагрузки на маршруте, возможностью отдохнуть в тени, а также захватить с собой запас питьевой воды.

Кардиолог отметила, что сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых распространенных проблем со здоровьем во всем мире среди взрослого населения. Врач рекомендует периодически проверять сердечно-сосудистую систему – чем раньше будут выявлены какие-то отклонения, тем легче их будет скорректировать.

– Многие нарушения, выявленные на ранней стадии, могут быть скорректированы даже просто изменением образа жизни, питания. Но главное – их нужно выявить, а не списывать какие-то симптомы на жару, усталость и так далее, – заключила специалист.

Ранее стало известно, что жаркая погода влияет на действие лекарств для людей, имеющих проблемы с сердцем. По словам заместителя главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководителя регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасии Лебедевой, под воздействием высоких температур тонус сосудов меняется, поэтому лекарственные препараты могут действовать иначе.

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