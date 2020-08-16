Карате, аккордеон, французский язык и мечты о работе дипломатом: Ион Чебан рассказал о своем детстве (ВИДЕО)

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Спорт, музыка, иностранные языки – чем только ни увлекался в школьные годы нынешний генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Воспоминаниями о своем детстве и юношестве он поделился в ходе передачи Kaffeeklatsch в кофейне-музее Coffeemolka.

В школьные годы Ион Чебан сменил несколько образовательных учреждений, и в каждом находил себе занятие по душе. В какой-то момент он познакомился с фортепиано и аккордеоном.

– Однажды родители отправили меня в музыкальную школу. Там меня спросили, на каком инструменте я хочу играть, – я ответил, что на гитаре. Но на тот момент это было невозможно, поэтому меня посадили за аккордеон, – рассказал Чебан.

Интересны были ему и иностранные языки. Так, английский Ион Чебан стал изучать на курсах, а французским увлекся в юности в то время, когда стал слушать Джо Дассена – ему захотелось понимать тексты песен. В то время он начал играть и на гитаре. Также в школьные годы он активно занимался спортом – футболом, карате, тхэквондо.

Говоря о том, кем он хотел стать в будущем, Чебан признался, что о посте примара он даже не помышлял.

– В школьное время мне очень нравилась дипломатическая работа, я хотел работать в посольстве. Но позже приоритеты сменились. А сын мой, Василий, в два года хотел стать космонавтом, как и многие мальчики. Позже он “стал” укротителем динозавров, потом – директором зоопарка. Естественно, все эти намерения меняются молниеносно, – улыбнулся он.

Стоит отметить, что учиться Ион Чебан продолжает и сейчас, но, по его собственному признанию, это даётся очень нелегко в силу занятости и из-за пандемии коронавируса.

– Поводом продолжить обучение для меня было прежде всего желание развиваться дальше. По моему мнению, человек должен учиться всю жизнь, идти в ногу с современными тенденциями, развиваться как личность, – подчеркнул Чебан.

Нынешний генеральный примар Кишинева обучался в Академии публичного управления при Президенте Российской Федерации, Национальной школе управления при премьер-министре Французской Республики, в Королевском колледже Лондона и других зарубежных высших учебных заведениях.

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