Карантинные меры в Приднестровье сохранят до сентября

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В Приднестровье принято решение о сохранении до 1 сентября ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Действие карантина на левом берегу Днестра продлевалось не один раз, срок карантинных мер предусматривался до 15 июня.

Как пояснили в администрации Приднестровья, отмечается положительная динамика по заболеваемости, однако на сегодняшний день рано говорить о том, что угроза полностью миновала. Продолжается адаптивный карантин, постепенно ряд ограничений снимается исходя из статистики по заболеваемости.

Напомним, что ранее были сняты ограничения на въезд/выезд в/из Приднестровья.

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