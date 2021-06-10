Карантинные меры в Приднестровье сохранят до сентября

Карантинные меры в Приднестровье сохранят до сентября

В Приднестровье принято решение о сохранении до 1 сентября ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Действие карантина на левом берегу Днестра продлевалось не один раз, срок карантинных мер предусматривался до 15 июня. 

Как пояснили в администрации Приднестровья, отмечается положительная динамика по заболеваемости, однако на сегодняшний день рано говорить о том, что угроза полностью миновала. Продолжается адаптивный карантин, постепенно ряд ограничений снимается исходя из статистики по заболеваемости.

Напомним, что ранее были сняты ограничения на въезд/выезд в/из Приднестровья.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md