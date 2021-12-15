Карантин в Приднестровье продлили до 31 марта 2022 года

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Соответствующий законопроект был одобрен сегодня местным Верховным советом, сообщает Телеграм-канал INDEX.

Такое решение было принято в связи с необходимостью продолжать борьбу с распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом вируса COVID-19. Карантинные меры подразумевают, в частности, масочный режим, социальную дистанцию, штрафы за нарушение санитарных требований, а также ряд других ограничений.

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