Карантин в Приднестровье продлили до 31 марта 2022 года

Карантин в Приднестровье продлили до 31 марта 2022 года

Соответствующий законопроект был одобрен сегодня местным Верховным советом, сообщает Телеграм-канал INDEX.

Такое решение было принято в связи с необходимостью продолжать борьбу с распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом вируса COVID-19. Карантинные меры подразумевают, в частности, масочный режим, социальную дистанцию, штрафы за нарушение санитарных требований, а также ряд других ограничений.

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