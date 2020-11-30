Карантин в Приднестровье хотят продлить до 1 февраля

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Действие карантинных ограничений в Приднестровье может быть продлено до 1 февраля 2021 года. С такой инициативой для продолжения борьбы с коронавирусом выступил Вадим Красносельский.

Проект документа в режиме законодательной необходимости направлен на рассмотрение Верховного Совета, пишет novostipmr.com.

Источник напоминает, что из-за пандемии коронавируса 17 марта этого года в Приднестровье было введено чрезвычайное положение. Действие режима ЧП, а затем карантинных ограничительных мер неоднократно продлевалось. В их числе – масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина, особый порядок пересечения границы и другие.

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 12 276 приднестровцев. Выздоровели 8269 человек, скончались 245.

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