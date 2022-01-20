Карантин и самоизоляция: НЧКОЗ ввела новые правила

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В случае контакта с человеком, у которого был подтверждён коронавирус, невакцинированные лица должны будут находиться на карантине 10 дней. Этот режим может быть прерван после 5-го дня при получении отрицательного результата ПЦР или антиген-теста. Вакцинированные лица на карантине находиться не должны, однако им следует следить за состоянием своего здоровья и на 5-ый день также сдать тест, сообщила на брифинге для прессы министр здравоохранения Алла Немеренко.

Она отметила, что для “омикрона” характерны заложенность носа, чихание, а также агрессивные головные боли и боли в горле. На эти симптомы следует обращать повышенное внимание.

Невакцинированные лица, у которых болезнь протекла бессимптомно, могут вернуться к работе после 7-го дня с момента получения положительного теста. Вакцинированные с бессимптомным течением болезни – после 5-го дня. Невакцинированные лица, у которых были симптомы, но ковид протекал в лёгкой или умеренной форме, могут вернуться к работе после 10 дней с момента проявления симптомов, но не ранее 24 часов с момента последнего признака заболевания.

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