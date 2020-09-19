Карабинеры задержали жителя Бельц, разыскиваемого за кражу

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Отряд карабинеров задержал мужчину из числа объявленных в розыск. Мужчина “выдал” себя странным поведением.

Инцидент произошёл 17 сентября в Бельцах, пишет echipa.md. Патруль карабинеров заметил мужчину, который вёл себя подозрительно. Гражданин свесил ноги с балкона четвёртого этажа жилого дома, его поведение становилось всё более агрессивным.

Мужчину доставили в ИП Бельц для установления личности. Как выяснилось, 25-летний житель Бельц был ранее судим и в настоящее время разыскивался за кражу.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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