Карабинеры задержали мужчину и женщину, которые искали тайник-закладку

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Двух жителей столицы экипаж карабинеров заметил в лесном массиве на улице Михаила Садовяну. Мужчина и женщина что-то усердно искали у ствола дерева.

Подозрительное поведение пары привлекло внимание правоохранителей. При обыске, пишет echipa.md, у молодых людей обнаружили пакетик с наркотическим веществом.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в инспекторат. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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