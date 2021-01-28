Карабинеры задержали двух объявленных в розыск нарушителей

Карабинеры задержали двух объявленных в розыск нарушителей

Этим утром, патрулируя сектор Чеканы, карабинеры обратили внимание на подозрительного мужчину.

Гражданина остановили для проверок. Выяснилось, что 24-летнего мужчину разыскивали за уклонение от осуществления уголовного преследования. Задержанного, пишет echipa.md, доставили в инспекторат.

Немногим позже на улице Колумна был замечен ещё один подозрительный гражданин. В ходе проверки выяснилось, что 33-летний мужчина разыскивался инспекторатом полиции Яловен за уклонение от возмещения материального ущерба. Нарушителя также доставили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств.

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