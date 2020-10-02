Карабинеры вернули жительнице столицы забытый рюкзак

Карабинеры вернули жительнице столицы забытый рюкзак

Его нашли сегодня утром в столичном секторе Буюканы. 

Во время осмотра рюкзака, пишет echipa.md, правоохранители обнаружили документы, банковские карты и другие вещи, принадлежащие 32-летней жительнице города. Вскоре было установлено местонахождение владелицы, найденное ей вернули в целости и сохранности.

Сотрудники полиции призывают граждан заботиться о своих вещах и не оставлять их без присмотра.

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