Карабинеры вернули сбежавшую из дома 14-летнюю девочку

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Патруль карабинеров заметил на одной из улиц Кишинёва несовершеннолетнюю, которая подходила по описанию на числившуюся в розыске.

В результате проверок выяснилось, что 14-летнюю девочку разыскивали сотрудники инспектората полиции Ботаники. Как оказалось, 5 января несовершеннолетняя ушла из дома, в связи с чем обеспокоенные родители обратились в полицию.

Генеральный инспекторат карабинеров напоминает гражданам, что в случае экстренных ситуаций следует обратиться к ближайшему патрулю карабинеров или позвонить по номеру 112.

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