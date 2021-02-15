Карабинеры спасли двух человек от переохлаждения (ФОТО)

0

В Кишинёве карабинеры оказали помощь двум гражданам, которые едва не погибли на морозе.

Первый случай произошёл 12 февраля. На улице Михай Витязул карабинеры нашли лежавшего на земле пьяного человека. Правоохранители немедленно вызвали бригаду медиков. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в больницу.

Второй инцидент произошёл 13 февраля на улице Иона Крянгэ. Патрулировавшие зону карабинеры заметили женщину, которая без сознания лежала на скамейке во дворе жилого дома. Пострадавшую доставили в больницу.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает граждан при обнаружении людей, находящихся в опасности, звонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.