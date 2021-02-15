Карабинеры спасли двух человек от переохлаждения (ФОТО)

Карабинеры спасли двух человек от переохлаждения (ФОТО)

В Кишинёве карабинеры оказали помощь двум гражданам, которые едва не погибли на морозе. 

Первый случай произошёл 12 февраля. На улице Михай Витязул карабинеры нашли лежавшего на земле пьяного человека. Правоохранители немедленно вызвали бригаду медиков. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в больницу.

Второй инцидент произошёл 13 февраля на улице Иона Крянгэ. Патрулировавшие зону карабинеры заметили женщину, которая без сознания лежала на скамейке во дворе жилого дома. Пострадавшую доставили в больницу.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает граждан при обнаружении людей, находящихся в опасности, звонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md