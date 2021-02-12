Карабинеры спасли от переохлаждения двух мужчин

Карабинеры спасли от переохлаждения двух мужчин

В Бельцах карабинеры оказали помощь двум гражданам, попавшим в затруднительное положение.

Патрулируя одну из улиц, карабинеры заметили лежащего на земле мужчину. Гражданин находился в сознании, ему оказали первую помощь.

В тот же день на другой улице патрульные помогли мужчине, который не мог самостоятельно встать со скамейки на остановке.

Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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