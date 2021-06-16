Карабинеры пришли на помощь беременной женщине, которой стало плохо на улице

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Беременная женщина почувствовала себя плохо и упала прямо на улице. К счастью, поблизости находились карабинеры, которые оказали ей помощь.

Инцидент произошёл накануне в Комрате. Недалеко от местного рынка карабинеры заметили беременную женщину, которая упала на землю, почувствовав себя плохо. Правоохранители немедленно вызвали скорую помощь. Пациентку госпитализировали.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает всех граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении, или звонить в службу 112.

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