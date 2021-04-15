Карабинеры нашли и вернули родителям заблудившегося ребёнка

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Во время патрулирования улиц Комрата бригада карабинеров заметила несовершеннолетнего, находившегося без присмотра взрослых.

Патрульные подошли к ребёнку и предложили помощь. Мальчик рассказал, что заблудился и не знает, как найти отца. Вскоре родителя удалось разыскать, ребёнок благополучно попал домой.

Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении. Для этого достаточно обратиться к ближайшему патрулю карабинеров или позвонить по номеру 112.

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