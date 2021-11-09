Карабинеры будут помогать патрульным на проблемных перекрёстках

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С сегодняшнего дня бригады карабинеров будут оказывать помощь патрульным инспекторам в часы пик: с 07:00 до 09:00 и с 16:30 до 19:00.

Смешанные патрули, состоящие из карабинеров и полицейских, будут работать на самых проблемных перекрёстках в муниципии Кишинёв для ускорения транспортного потока и для обеспечения безопасности пешеходов, пишет ipn.md. Глава Службы информации и связей со СМИ Генерального инспектората карабинеров Александру Бежан уточнил, что соответствующий запрос поступил от Национального инспектората патрулирования.

– Ежедневно 15-20 карабинеров будут оказывать помощь патрульным полицейским в этой миссии, а при необходимости количество карабинеров, патрулирующих наиболее оживлённые улицы, может быть увеличено, – пояснил Бежан.

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