Капсулу времени обнаружили во время ремонта в одном из корпусов Технического университета Молдовы (ФОТО)

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Авторы направили своим потомкам мотивационное послание. Они попросили сегодняшних студентов быть благодарными за оставленное им наследие, сохранить его и передать следующим поколениям.

Во время ремонта в аудитории на третьем этаже учебного корпуса №9 градостроительного и архитектурного факультета Технического университета Молдовы (ТУМ) рабочие обнаружили в полу бутылку с посланием из прошлого века. Как сообщили в вузе, капсула времени была распечатана без особых усилий, бумага практически не пострадала.

– Она содержала рукописное письмо печатными буквами от 5 марта 1983 года, подписанное энтузиастами. Они в прошлом веке основали на свои средства дискотеку на этом факультете “TOOMM & K”, которая стала известна благодаря продвигаемым музыкальному духу и культуре, – уточнили представители университета.

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