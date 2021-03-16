Капля жизни: горожан призывают стать донорами крови

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В среду, 17 марта, на Ботанике состоится акция по сбору крови и её компонентов. Об этом сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Мобильная группа Центра переливания крови разместится на улице Индепенденцей, 28, в Центре семейных врачей №2. Доноров будут принимать с 8:30 до 15:00.

Хочу пригласить всех желающих принять участие в акции “Донор”: активистов общественных организаций, сотрудников государственных учреждений и претуры сектора, а также жителей Ботаники. Для кого-то вы можете стать героем! – написал Витнянский.

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