Капитальный ремонт улицы Данте Алигьери завершен (ФОТО)

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Готовность работ сегодня проверил генпримар. На своей странице в соцсети Ион Чебан отметил, что до конца месяца на обеих сторонах улицы обустроят тротуары, а на участках, оставшихся между парковочными местами, посадят траву.

По просьбе жильцов на Данте Алигьери возведут игровую площадку, а платформу для сбора мусора переместят, добавил градоначальник.

Напомним, что участок улицы Данте Алигьери между Мунчештским шоссе и улицей Четатя Албэ был капитально отремонтирован. Старый асфальт был срезан, фундамент улицы реабилитировали и уложили новое покрытие.

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