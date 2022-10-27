Капитальный ремонт столичной улицы Тигина продолжается

0

Так, на участке ул. А. Янку – ул. Колумна завершены работы по ремонту тротуаров и дорожной системы. Подходят к концу работы по ремонту системы уличного освещения.

На отрезке ул. Колумна – ул. Митрополит Варлаам полностью отремонтированы тротуары, на проезжую часть уложен связующий слой (80%). Работы по ремонту системы освещения выполнены на 90%.

На отрезке ул. Митрополит Варлаам – бул. Штефана чел Маре ремонт дорожной системы завершен на 80%, вплоть до связующего слоя. В районе Центрального рынка ведутся работы по ремонту тротуара (70%). Работы по ремонту системы освещения выполнены на 90%.

На отрезке бул. Штефана чел Маре – улицы 31 Августа 1989 года ремонт ливневой канализации выполнен на 80%, остальные работы будут возобновлены весной. На отрезке ул. Букурешть – ул. Михаила Когэлничану работы по ремонту ливневой канализации реализованы на 60%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.