Капитальный ремонт библиотеки Ломоносова идёт полным ходом (ФОТО)

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В секторе Ботаника продолжается капитальный ремонт библиотеки им. М. Ломоносова, расположенной на бульваре Дачия. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

По его словам, до конца лета запланировано отремонтировать читальный зал, санитарные узлы, зал с книжными стеллажами, подсобные помещения. Кроме того, будет полностью заменена электропроводка, установлены батареи, а также сделан карниз вдоль всей библиотеки.

– Перед входом в библиотеку будет новая плитка, отремонтированы лестницы и установлен пандус. По завершении всех ремонтных работ учреждение приобретёт новый облик, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что на капитальный ремонт было выделено 1,3 млн леев.

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