Кантемир – за Додона: Мы почувствовали его поддержку! (ВИДЕО)

Кантемир – за Додона: Мы почувствовали его поддержку! (ВИДЕО)

Акушер-гинеколог с 24-летним стажем работы в районной больнице Кантемира Гуцуляк Николай будет голосовать 15 ноября за действующего главу государства.

⁃ Я поддерживаю Игоря Додона, потому что почувствовал перемены в медицине и поддержку, которую он оказывает, его стремление повысить зарплаты, положительно относиться к медицинским работникам. Я люблю Кантемир, люблю Молдову и голосую за Игоря Додона! – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md