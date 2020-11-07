Кантемир – за Додона: Мы почувствовали его поддержку! (ВИДЕО)

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Акушер-гинеколог с 24-летним стажем работы в районной больнице Кантемира Гуцуляк Николай будет голосовать 15 ноября за действующего главу государства.

⁃ Я поддерживаю Игоря Додона, потому что почувствовал перемены в медицине и поддержку, которую он оказывает, его стремление повысить зарплаты, положительно относиться к медицинским работникам. Я люблю Кантемир, люблю Молдову и голосую за Игоря Додона! – отметил он.

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