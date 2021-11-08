Каникулы в Кишинёве, Бельцах и Гагаузии закончились: школьники вернулись к занятиям

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Осенние каникулы, которые в этом году для школьников из Кишинёва, Бельц и Гагаузии длились две недели, закончились. С сегодняшнего дня учащиеся начальных, гимназических и лицейских классов вернулись к занятиям.



Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией для учащихся из Кишинёва, Бельц и Гагаузии осенние каникулы, которые должны были завершиться 1 ноября, были продлены ещё на неделю. Таким образом, дети отдыхали 14 дней.

Дополнительные дни осенних каникул придётся отработать до конца учебного года.

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