Осенние каникулы продлевать не будут: школьники вернутся за парты 2 ноября

Осенние каникулы продлевать не будут: школьники вернутся за парты 2 ноября

Школьники вернутся с осенних каникул в понедельник, 2 ноября. Согласно приказу министра просвещения, культуры и исследований Игоря Шарова, в первый день после каникул учебный процесс в тех школах, где были организованы избирательные участки, будет проходить в режиме онлайн.

Первоначально власти объявили, что понедельник, 2 ноября, следующий день после президентских выборов, для учащихся будет выходным – чтобы успеть провести дезинфекцию помещений. Однако позднее министр просвещения подписал приказ об организации 2 ноября учебной деятельности в режиме онлайн для учащихся тех школ, в которых будут открыты избирательные участки. Решение также предусматривает ограничение с 31 октября по 2 ноября доступа учащихся и сотрудников в эти заведения, передаёт ipn.md.

С 24 октября у школьников начинаются осенние каникулы, а завершатся они 1 ноября.

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