Канду требует аннулировать решение об отмене “закона о миллиарде”

Канду требует аннулировать решение об отмене “закона о миллиарде”

Сегодня он обратился по этому поводу в Конституционный суд. 

Председатель “Про-Молдова” считает, что решение освободить граждан от уплаты образовавшегося в результате “кражи века” долга угрожает экономической и финансовой безопасности страны. В связи с этим Андриан Канду требует аннулировать его.

Напомним, на прошлой неделе депутаты отменили так называемый “закон о миллиарде”. Представители ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” выступили против этого.

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