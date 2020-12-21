Канду требует аннулировать решение об отмене “закона о миллиарде”

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Сегодня он обратился по этому поводу в Конституционный суд.

Председатель “Про-Молдова” считает, что решение освободить граждан от уплаты образовавшегося в результате “кражи века” долга угрожает экономической и финансовой безопасности страны. В связи с этим Андриан Канду требует аннулировать его.

Напомним, на прошлой неделе депутаты отменили так называемый “закон о миллиарде”. Представители ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” выступили против этого.

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