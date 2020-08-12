Канду пойман на сокрытии доходов и недвижимости. Социалисты требуют привлечь его к ответственности (ФОТО)

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Миллионные активы, скрытые и неизвестного происхождения, главы олигархической группы “Pro Moldova” Андриана Канду должны быть проверены Национальным органом по неподкупности и Генеральной прокуратурой. Депутат ПСРМ Марина Радван обратилась с соответствующими запросами в данные инстанции, указав на ряд нарушений, обнаруженных в декларациях об имуществе Канду, поданных им с 2010 года по настоящее время.Так, в декларациях об имуществе с 2010-го по 2013-й годы включительно Андриан Канду не указал факт долевого владения (33%) квартирой площадью 61,2 квадратных метров, хотя она была приобретена в 2006 году. Вместе с тем в декларациях до 2016 года включительно Канду указывает факт владения квартирой площадью 85,7 квадратных метров стоимостью 551 531 леев. В декларации за 2017 год данные активы не отражены, как и доходы от их отчуждения.

В декларации за 2019 год, отмечает Радван, Канду указывает несколько недавно приобретенных объектов недвижимости, а именно:

– квартиру площадью 234,8 квадратных метра, приобретенную на основании договора купли-продажи от 2019 года, стоимостью 4 700 000 леев;

– гараж площадью 23,2 квадратных метра, приобретенный на основании договора купли-продажи от 2019 года, стоимостью 200 000 леев;

– еще один гараж площадью 23 квадратных метра, приобретенный на основании договора купли-продажи от 2019 года, стоимостью также 200 000 леев;

– прочие объекты недвижимости, площадью 134,6 квадратных метра, приобретенные на основании договора купли-продажи от 2019 года, стоимостью 1 млн. 100 тыс.леев.

– Хотя общая сумма составляет 6 млн. 200 тыс. леев, указана сумма кредита в размере 3 млн.леев. Даже если суммировать эту ссуду и финансовые средства на банковских счетах, этих средств недостаточно для осуществления данных покупок, – отмечает депутат ПСРМ.

Другой аспект декларации об имуществе, который вызывает много вопросов, касается владения правом узуфрукта (пользования чужим имуществом) с дальнейшим правом безвозмездного пользования квартирой площадью 243,6 квадратных метра. В 2019 году Канду приобретает квартиру площадью 234,8 квадратных метров и стоимостью 4 миллиона 700 тысяч леев.

– Таким образом, не существует ни одного логико-правового аргумента, который объяснял бы бесплатное владение ценным имуществом, а затем, впоследствии, предполагаемое его приобретение, – констатирует Радван.

Еще одно нарушение касается автомобиля марки Audi A6, который указан в декларации за 2010 год. Приобретенная в 2006 году за 200 000 леев машина исчезла из декларации за 2011 год, в которой также отсутствует и доход от возможного отчуждения этой собственности.

Были обнаружены и другие несоответствия. Так, в декларации за 2016 год Канду заявляет о 3 единицах движимого имущества, стоимость которых превышает 10 средних зарплат по экономике, Эти единицы отсутствуют и в предыдущих декларациях за 2009-2014 годы. Речь идет о:

– наручных часах Corum, приобретенных в 2009 году;

– наручных часах Zenith, приобретенных в 2011 году;

– наручных часах Mont Blanc, приобретенных в 2014 году.

– Лидер олигархической группы “Pro Moldova” также допустил нарушения и в указании своей доли в компании, а также скрыл факты того, что является учредителем предприятия. Надеемся, что Национальный орган по неподкупности и Генеральная прокуратура тщательно расследуют выявленные нарушения и привлекут Андриана Канду к ответственности, – заключила Марина Радван.

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