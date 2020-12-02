Канду: Плахотнюк сделал всё, чтобы выиграла Санду (ВИДЕО)

В рамках передачи на частном телеканале лидер “Pro Moldova” Андриан Канду признал, что ролик с “кульком” специально был вброшен в публичное пространство Владимиром Плахотнюком через Юрие Реницэ, чтобы победу на президентских выборах одержала Майя Санду, а не Игорь Додон. Канду отметил, что беглый олигарх не только удовлетворён выигрышем Санду, но и лично поспособствовал этому.
– В подходящий момент он даже поспособствовал тому, чтобы Игорь Додон проиграл эти выборы. Все мы знаем про сцену с “кульком”, – сказал Канду.
Он также подтвердил, что ролик, который опубликовал депутат “АКУМ” Юрие Реницэ, последнему передал именно Плахотнюк.
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