Канду: Плахотнюк сделал всё, чтобы выиграла Санду (ВИДЕО)

– В подходящий момент он даже поспособствовал тому, чтобы Игорь Додон проиграл эти выборы. Все мы знаем про сцену с “кульком”, – сказал Канду.

Он также подтвердил, что ролик, который опубликовал депутат “АКУМ” Юрие Реницэ, последнему передал именно Плахотнюк.

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