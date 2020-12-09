Канду передумал: он уже не хочет досрочных выборов “прямо сейчас” и критикует тех, кто их требует

Председатель парламентской фракции “Про-Молдова” Андриан Канду, принявший участие в воскресном протесте, организованном Майей Санду, участники которого требовали в том числе проведения досрочных выборов, передумал. Он уже не хочет, чтобы голосование состоялось в ближайшее время, а считает, что нужно “подождать” как минимум до осени будущего года. Об этом Канду заявил в соцсети.

– Люди разочарованы и устали. Проводить еще одну избирательную кампанию в такой сложной ситуации не стоит. Выборы лучше организовать осенью следующего года, но чтобы до тех пор было другое правительство, проевропейский министр, предложенный Майей Санду. Давайте представим, что завтра пройдут досрочные выборы. Кто войдёт в парламент? ПДС, прекрасно, но ещё кто? “Шор”, “Наша партия”. Поэтому когда вы кричите, что требуете проведения досрочных выборов завтра, подумайте, кто пройдёт, – заявил Канду, пишет unimedia.info.

Источник отмечает, что, согласно результатам опросов общественного мнения, рейтинг “Про-Молдова” ниже 1%. Соответственно, шансов на прохождение в парламент возглавляемой Канду партии нет.

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