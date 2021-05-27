Кандидаты ПДС в депутаты за 2 года получили 11 млн леев от иностранных фондов, – СМИ

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Свыше 11 млн леев получили 28 кандидатов ПДС и их семьи от иностранных доноров. Такие данные содержатся в декларациях о доходах претендентов на пост депутата, поданных в ЦИК.

Из представленных документов следует, что как минимум 28 кандидатов получали деньги посредством различных НПО, финансируемых из-за границы, в виде вознаграждения за определённые услуги – чаще всего консультации или тренинги. Суммы варьировались от нескольких тысяч до миллионов, их получали в том числе супруги претендентов.

Например, жена депутата ПДС Серджиу Литвиненко, пишет sinteza.org, получила полмиллиона леев от «Expert Group» и «FORTIUS». Казначей партии Артур Мижа получил 300 тысяч леев: 223 277,32 от «FORTIUS» и ещё 57 432,67 – от фонда Аденауэра. Напомним, что последний подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией президента Майи Санду и получил доступ к государственной тайне РМ.

Кандидат ПДС Ион Бабич за последние два года получил в виде грантов 1,3 млн леев. На эти средства он, через НПО, основал компанию, в которой теперь получает зарплату.

По самым скромным подсчётам, общая сумма внешнего финансирования, которую получили кандидаты ПДС за последние два года, составляет 11 095 913 леев. В самой партии данную информацию пока не прокомментировали.

СМИ и ранее сообщали о том, что партия “Действие и солидарность”, созданная Майей Санду, финансируется из-за границы.

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