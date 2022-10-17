Кандидаты ПДС проиграли новые местные выборы

Кандидаты ПДС проиграли новые местные выборы

Кандидаты ПДС проиграли в двух населённых пунктах, где в воскресенье прошли новые местные выборы. В третьем селе пройдёт второй тур голосования, однако и там представитель правящей партии уступает кандидату от ДПМ.

Так, в селе Салкуца выиграла либерал-демократка Лилиана Бакал (64,31%), а в селе Ялпужень Чимишлийского района Виталие Бурдух от ПСРМ (50,63%).

В коммуне Браниште через две недели состоится второй тур, однако там кандидат ПДС существенно уступает демократу – 28,02% против 44,66%.

В правящей партии результаты новых местных выборов пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md