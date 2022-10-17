Кандидаты ПДС проиграли новые местные выборы

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Кандидаты ПДС проиграли в двух населённых пунктах, где в воскресенье прошли новые местные выборы. В третьем селе пройдёт второй тур голосования, однако и там представитель правящей партии уступает кандидату от ДПМ.

Так, в селе Салкуца выиграла либерал-демократка Лилиана Бакал (64,31%), а в селе Ялпужень Чимишлийского района Виталие Бурдух от ПСРМ (50,63%).

В коммуне Браниште через две недели состоится второй тур, однако там кандидат ПДС существенно уступает демократу – 28,02% против 44,66%.

В правящей партии результаты новых местных выборов пока не прокомментировали.

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