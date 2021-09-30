Кандидат в послы США в Молдове намерен добиваться вывода миротворцев РФ из Приднестровья

По словам Дойла Логсдона, “российское вредоносное влияние и дезинформация” угрожают демократическому развитию Молдовы, программе реформ и ее европейскому курсу.

Претендент на должность посла США в Молдове Дойл Логсдон в случае утверждения на этом посту намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья.

– Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом, – заявил он в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры, а также ряда других кандидатур. – США поддерживают усилия под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по защите суверенитета и территориальной целостности Молдовы, при признании особого статуса Приднестровья. Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и вывозу боеприпасов из Молдовы.

По утверждению Логсдона, “российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу”. Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет “тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации”, пишет ТАСС.

– Молдавский народ выбрал смелый путь реформ и западной интеграции. В наших интересах поддержать его, – добавил Логсдон.

Ранее Майя Санду потребовала “полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил” из Приднестровья.

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