Кандидат в министры образования осудил незаконный диплом своей коллеги Немеренко (ВИДЕО)

Кандидат в министры образования осудил незаконный диплом своей коллеги Немеренко (ВИДЕО)

Дипломы о образовании должны выдаваться всем без исключения только на законных условиях. Так кандидат в министры образования, культуры и исследований Анатолие Топалэ ответил на вопрос депутата ПСРМ Аделы Рэйляну о том, допустимо ли получение документа только за “разработку определённых политик”. 

– Безусловно, все документы об образовании должны выдаваться законно. Трудоустройство также должно осуществляться на законных условиях, – сказал он. 

Напомним, что ранее стало известно, что Алла Немеренко незаконно получила диплом об окончании мастерата – она не посещала лекции и не защитила мастерскую работу, а документ ей был присвоен на основании приказа Министерства здравоохранения “за выдающиеся заслуги”.

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